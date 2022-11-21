Advertisement

لبنان

جامعة آل كرم تهنئ الجيش بـ"يوم الإستقلال"

Lebanon 24
21-11-2022 | 11:45
A-
A+
Doc-P-1012923-638046536221976629.jpg
Doc-P-1012923-638046536221976629.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هنأت جامعة آل كرم في لبنان وفي بلاد الإنتشار واللجنة الإدارية برئاسة المهندس مارون كرم، الجيش قائداً وضباطاً وأفراداً بعيد الاستقلال الـ79. 
وفي بيان التهنئة، قالت جامعة آل كرم: "الوطن ليس أرضآ نعيش عليها، إنما هو كيان يعيش فينا، ويوم الاستقلال ليس كباقي الايام وتاريخه ليس كأي تاريخ، إنما هو تاريخ صنعه رجال عظماء. في ذكرى الإستقلال ينبغي علينا جميعاً التضامن وأن نكون يداً واحدة للمحافظة على هذا الوطن العزيز على قلوبنا".
Advertisement
وختمت: "حمى الله جيشنا العظيم وقيادته الحكيمة بقيادة العماد جوزيف عون لنصل الى بر الامان وتحقيق الاستقلال الحقيقي كي لا يضيع تاريخ الرجال العظماء".
 
 

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:18 | 2022-11-21
17:10 | 2022-11-21
17:04 | 2022-11-21
16:59 | 2022-11-21
16:55 | 2022-11-21
15:52 | 2022-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website