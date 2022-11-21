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لبنان
جامعة آل كرم تهنئ الجيش بـ"يوم الإستقلال"
Lebanon 24
21-11-2022
|
11:45
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هنأت جامعة آل كرم في لبنان وفي بلاد الإنتشار واللجنة الإدارية برئاسة المهندس مارون كرم، الجيش قائداً وضباطاً وأفراداً بعيد الاستقلال الـ79.
وفي بيان التهنئة، قالت جامعة آل كرم: "الوطن ليس أرضآ نعيش عليها، إنما هو كيان يعيش فينا، ويوم الاستقلال ليس كباقي الايام وتاريخه ليس كأي تاريخ، إنما هو تاريخ صنعه رجال عظماء.
في ذكرى الإستقلال ينبغي علينا جميعاً التضامن وأن نكون يداً واحدة للمحافظة على هذا الوطن العزيز على قلوبنا".
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وختمت: "حمى الله جيشنا العظيم وقيادته الحكيمة بقيادة العماد جوزيف عون لنصل الى بر الامان وتحقيق الاستقلال الحقيقي كي لا يضيع تاريخ الرجال العظماء".
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