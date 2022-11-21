"التلقيح ضد الكوليرا" مستمرّ في عكار... ماذا عن الإقبال؟

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تواصل فرق الصليب الاحمر اللبناني حملة التلقيح التي اطلقتها وزارة الصحة، ضد الكوليرا، لليوم التاسع على التوالي في محافظة عكار وفق البرنامج الموضوع والمستمر طيلة 18 يوم، لاتمام هذه المهمة التي ستطال كل الاشخاص الراغبين باخذ اللقاح، من لبنانيين وسوريين، من بيت الى بيت وفي المدارس في 27 بلدة وقرية هي الاكثر تأثرا.وبلغ اليوم عدد الذين تلقوا جرعات اللقاح 7074 شخصا في بلدات: ببنين، حلبا، وادي الجاموس، الكنيسة، المغراق، القليعات، كفرملكي، قعبرين، قبة شمرا، العمارة والرمول.