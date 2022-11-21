متورّط بقتل أحد العسكريين يقع بقبضة "المخابرات".. من هو؟

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 21/11/2022 أوقفت قوة من الجيش الفلسطيني (ج.ش.) في بلدة حوش السيد علي ـ الهرمل، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لإقدامه سابقا برفقة آخرين على إطلاق النار أثناء خلاف في بلدة العين - البقاع، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين، وبوشر التحقيق مع الموقوف باشراف القضاء المختص".

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