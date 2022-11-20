جمعية "Rebirth Beirut" تفتتح معرض "Flower Power"

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يستمر هذا المعرض، الذي جمع الفنانين بنوا دبانة ووسام عيد، حتى 26 الحالي، وفيه كشفت اللوحات عن حرية فكرية في التعبير وأسلوب خاص في استخدام التأثيرات السوداء الجريئة، التي حددت الأشكال العضوية المتشابكة، والألوان الأخرى الحيوية والتفاصيل والشخصيات الغريبة.وفي السياق، قال رئيس مؤسس جمعية Rebirth Beirut كابي فرنيني: "إنّ هدفنا إعادة الحياة الثقافية إلى بيروت، هذه المدينة التي لطالما كانت أساساً للثقافة والفن والإبداع".ووعد بـ"توسيع عمل الجمعية للإضاءة أكثر على عظمة المبدعين اللبنانيين، سواء أكان العمالقة منهم الذين لمعوا محليا وعالميا، أم أولئك الناشئين الذين يبحثون عن منابر يطلون عبرها".وأكد أن "جزءاً من عائدات هذا العرض سيعود لدعم مشاريع الجمعية التنموية، وأبرزها استكمال تأهيل الإشارات المرورية وإنارة شوارع بيروت، التي بلغت حوالى 38 شارعاً و5 جادات رئيسية".