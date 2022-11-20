21
o
بيروت
21
o
طرابلس
-2
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
10
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
-2
o
بشري
21
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جمعية "Rebirth Beirut" تفتتح معرض "Flower Power"
Lebanon 24
20-11-2022
|
02:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
افتتحت جمعية Rebirth Beirut، في مقرها في الجميزة، معرضها الجديد بعنوان Flower Power، بالتعاون مع علياء مطر هلال The Gallerist.
يستمر هذا المعرض، الذي جمع الفنانين بنوا دبانة ووسام عيد، حتى 26 الحالي، وفيه كشفت اللوحات عن حرية فكرية في التعبير وأسلوب خاص في استخدام التأثيرات السوداء الجريئة، التي حددت الأشكال العضوية المتشابكة، والألوان الأخرى الحيوية والتفاصيل والشخصيات الغريبة.
Advertisement
وفي السياق، قال رئيس مؤسس جمعية Rebirth Beirut كابي فرنيني: "إنّ هدفنا إعادة الحياة الثقافية إلى بيروت، هذه المدينة التي لطالما كانت أساساً للثقافة والفن والإبداع".
ووعد بـ"توسيع عمل الجمعية للإضاءة أكثر على عظمة المبدعين اللبنانيين، سواء أكان العمالقة منهم الذين لمعوا محليا وعالميا، أم أولئك الناشئين الذين يبحثون عن منابر يطلون عبرها".
وأكد أن "جزءاً من عائدات هذا العرض سيعود لدعم مشاريع الجمعية التنموية، وأبرزها استكمال تأهيل الإشارات المرورية وإنارة شوارع بيروت، التي بلغت حوالى 38 شارعاً و5 جادات رئيسية".
لبنان
أفراح ومناسبات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أكثرية "مضمونة" لفرنجية.. هل يطبَّق سيناريو انتخاب رئيس البرلمان رئاسيًا؟!
Lebanon 24
أكثرية "مضمونة" لفرنجية.. هل يطبَّق سيناريو انتخاب رئيس البرلمان رئاسيًا؟!
06:00 | 2022-11-21
21/11/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من رياض سلامة عن الدولار والرواتب.. ماذا كشف اليوم؟
Lebanon 24
مفاجأة من رياض سلامة عن الدولار والرواتب.. ماذا كشف اليوم؟
11:26 | 2022-11-21
21/11/2022 11:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد آخر تصريحٍ لسلامة.. كيف سيُصبح سعر الدولار؟
Lebanon 24
بعد آخر تصريحٍ لسلامة.. كيف سيُصبح سعر الدولار؟
13:40 | 2022-11-21
21/11/2022 01:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يريد مشاهدة "كأس العالم" في لبنان.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
لمن يريد مشاهدة "كأس العالم" في لبنان.. إليكم هذا الخبر
07:00 | 2022-11-21
21/11/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحٌ جديد من وهاب عن فرنجية.. ما الذي كشفه؟
Lebanon 24
تصريحٌ جديد من وهاب عن فرنجية.. ما الذي كشفه؟
03:34 | 2022-11-21
21/11/2022 03:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:18 | 2022-11-21
وعد
17:10 | 2022-11-21
تساؤل عن كلفة حملة إحباط المودعين الصِغار!
17:04 | 2022-11-21
لا فيتو من دولة أوروبية على المرشّحين
16:59 | 2022-11-21
بمناسبة "الاستقلال".. ميقاتي يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن
16:55 | 2022-11-21
مقدمات النشرات المسائية
15:52 | 2022-11-21
تغريدة جديدة من البخاري عن لبنان.. ماذا فيها؟
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
22/11/2022 01:46:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
22/11/2022 01:46:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
22/11/2022 01:46:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact