أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج الحسن ورئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي أن "الفحوصات التي أجرتها مختبرات الجودة ومراقبة الغذاء في الغرفة على عينات من الخضار والفواكه والحشائش تم أخذها من كل المناطق اللبنانية جاءت نتائجها سلبية، ما يعني أنها غير ملوثة بالكوليرا".

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