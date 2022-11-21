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لبنان

هل الفواكه في لبنان مُصابة بـ"الكوليرا"؟ وزير الزراعة يكشف

Lebanon 24
21-11-2022 | 13:44
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أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج الحسن ورئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي أن "الفحوصات التي أجرتها مختبرات الجودة ومراقبة الغذاء في الغرفة على عينات من الخضار والفواكه والحشائش تم أخذها من كل المناطق اللبنانية جاءت نتائجها سلبية، ما يعني أنها غير ملوثة بالكوليرا".
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وجاء كلام الحاج حسن خلال زيارة له، اليوم، الى غرفة طرابلس الكبرى، حيث قال: جودي في غرفة طرابلس هو لسبب أساسي ومركزي يتلخص بموضوع مواكبة الكوليرا التي ليست بجائحة على الإطلاق، ولا أضرار من تناول الحشائش والفواكه، وهي بالتالي مطابقة للمواصفات وخالية من بكتيريا الكوليرا وكل الملوثات، ويتوفر معها الأمن الغذائي الوطني وسلامة المواطنين".
 
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