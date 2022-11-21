كلاس وضع اكليلاً من الزهر على ضريح الرئيس كميل شمعون في دير القمر

أضاف: "بحرقة قلب، نوصي الشباب إن سافروا، لا تهاجروا... لبنان لكم، والمستقبل هو أنتم.
نحن لا نراهن على عنصر الشباب أن يكونوا قوى التطوير التحديث ، بل إننا نؤمن بألا تغيير ولا تقدم من دون إشراك فعلي للقدرات الشابة في عملية النهوض وإعادة البناء وقيامة الوطن على أسس ثابتة وركائز صلبة".
وتابع: "مسؤوليتنا كحكومة أن نستعيد ثقة الشابات والشباب، و أن نُعيدَ ثقتهم بلبنان الدولة، لأن لبنانَ لهم وهم للبنان. مع الشابات والشباب، ستُشرقُ أنوارُ لبنان الغدِ من جديد... فالفَجر آتٍ… لا بُدَّ آتٍ".
وأردف: "الأمَلُ كبير والسَعيُ أكبر أن يسترجع الوطن حيويته وينتظم عقد المؤسسات، فيتم انتخاب رئيس للجمهورية وتتشكل حكومة جديدة، لتقوم بواجبها الدستوري والحيوي والاقتصادي، حتى لا يبقى اللبنانيون على رصيف الوطن، و لا يقتلنا اليأسُ و ا يَغتَالنا الدولار و يعمَّ الفقرُ أكثر ويجتاحنا العَوَزُ".
وختم: "ولأن إيمانَنا بلبنان كبير، وأمالَنا بالشباب عظيمة، سنردِّدُ دَوماً كُلُّنا للوطن، ونرفع دائما شعار حكومتنا: معا للإنقاذ. لبنان يستحق السياسة الشبابية التي إطلاقها، و تستجيب لآمال الوطن وتلاقي طموحات الأجيال. نعم، لدور مايز للشباب في الحياة السياسية، مستمرون للعمل من أجل كل الوطن. المجد للبنان".