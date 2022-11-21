سعر الدولار يتراجع مساء.. كم بلغ؟

سجل سعر الدولار في السوق الموازية تراجعاً، مساء اليوم الإثنين، إذ تراوح بين 39200 و 39300 ليرة لبنانية وذلك بعدما ناهز الـ39600 ليرة لبنانية.

يُشار إلى أن مصرف لبنان أصدر بياناً، اليوم الإثنين، أعلن فيه أن سعر دولار "صيرفة" هو 30300 ليرة لبنانية.