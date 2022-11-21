Advertisement

لبنان

سعر الدولار يتراجع مساء.. كم بلغ؟

Lebanon 24
21-11-2022 | 15:21
A-
A+
Doc-P-1012968-638046664025600396.jpg
Doc-P-1012968-638046664025600396.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجل سعر الدولار في السوق الموازية تراجعاً، مساء اليوم الإثنين، إذ تراوح بين 39200 و 39300 ليرة لبنانية وذلك بعدما ناهز الـ39600 ليرة لبنانية.
 
يُشار إلى أن مصرف لبنان أصدر بياناً، اليوم الإثنين، أعلن فيه أن سعر دولار "صيرفة" هو 30300 ليرة لبنانية.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
في لبنان.. "لعبة رياضية" تمنحكم الدولارات وهذا ما يتمّ فعله!
lebanon 24
22/11/2022 01:46:55 Lebanon 24 Lebanon 24
حفل ضخم سيكّلف ملايين الدولارات.. ابنة ترامب تستعد للزواج من خطيبها اللبناني (صور)
lebanon 24
22/11/2022 01:46:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلبلة" طارئة في سوق الدولار.. هل من علاقة لمَصرف لبنان؟
lebanon 24
22/11/2022 01:46:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار الجمركي يؤرق اللبنانيين.. البضائع تظهر وخوف من الاستغلال
lebanon 24
22/11/2022 01:46:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

لبنان

الدولار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:18 | 2022-11-21
17:10 | 2022-11-21
17:04 | 2022-11-21
16:59 | 2022-11-21
16:55 | 2022-11-21
15:52 | 2022-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website