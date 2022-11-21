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لبنان

تغريدة جديدة من البخاري عن لبنان.. ماذا فيها؟

Lebanon 24
21-11-2022 | 15:52
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غرد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "سعدت اليوم بلقاء رئيس أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة UNTSO اللواء باتريك غوشا. وقد تركز لقاؤنا على استعراض تطورات الأوضاع والمستجدات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى مهام وجهود البعثة الأممية لحفظ السلام، ومراقبة الهدنة المعنية بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط". 
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