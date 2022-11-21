بمناسبة "الاستقلال".. ميقاتي يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن

أعلن الديوان الملكي، اليوم الإثنين، أن جلالة الملك عبدالله الثاني بعث برقية تهنئة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، بمناسبة عيد استقلال الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

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وبحسب بيان صادر عن الديوان، فقد "أعرب الملك باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله العلي القدير أن يعيدها على الشعب اللبناني الشقيق وقد تحققت تطلعاته بالمزيد من التقدم والازدهار".