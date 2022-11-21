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لبنان
لا فيتو من دولة أوروبية على المرشّحين
Lebanon 24
21-11-2022
|
17:04
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تُبلغ سفيرة دولة أوروبية مَن تلتقيهم من المرشحين أو المتداولة أسماؤهم بأن لا فيتو لبلادها على أحد منهم، وما يهمها هو إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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