لا فيتو من دولة أوروبية على المرشّحين

تُبلغ سفيرة دولة أوروبية مَن تلتقيهم من المرشحين أو المتداولة أسماؤهم بأن لا فيتو لبلادها على أحد منهم، وما يهمها هو إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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