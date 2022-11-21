مقدمات النشرات المسائية

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان

Advertisement

عين العالم على كرة المونديال في قطر وعين اللبنانيين على تلفزيون لبنان في انتظار اي خبر في حال قدر له نقل مباريات الفيفا 2022, حيث أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه يعمل جاهدا لتأمين نقل المونديال تلفزيونيا إلى اللبنانيين لكن حتى الساعة توجد صعوبات كبيرة...الفرحة الكروية حول العالم تتزامن لبنانيا مع عيد الاستقلال التاسع والسبعين الذي يحل غدا في ظل شغور رئاسي في رأس هرم الدولة وحكومة تصريف اعمال.وعليه سأل رئيس المجلس النيابي نبيه بري لمناسبة عيد الاستقلال ان الإستقلال بدأ قبل 79 عاما من الآن برئاسة وحكومةأين نحن اليوم.؟كما برز كلام قائد الجيش العماد جوزاف عون باشارته في امر اليوم الى ان الجيش لن يسمح بأي مس بالسلم الأهلي ولا بزعزعة الوضع لأي أهداف.في وقت اكد اللواء عباس ابراهيم ان ما حل بوطننا ليس قضاء ولا قدرا، بل هو نتيجة لسياق داخلي عقيم أتى على كل شيء.معيشيا كشف الرئيس ميقاتي ان المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي قرر في اجتماعه الأخير في روما تخصيص مبلغ 5 مليارات و400 مليون دولار أميركي للبنان للسنوات الثلاث المقبلة.إستقلال لبنان هذا العام: ذكرى لا عيد ! فلا استقلال ولا من يستقلون. هكذا تمر الذكرى التاسعة والسبعون حزينة ، بلا مظاهر احتفالية. رئاسة الجمهورية شاغرة، مجلس النواب عاجز عن الانتخاب والمحاسبة والتشريع، فيما الحكومة مستقيلة تصرف الاعمال بالحد الادنى. لذلك لا كلمة لرئيس الجمهورية ، والعرض العسكري غائب، كذلك الاستقبالات الرسمية في بعبدا. والسؤال: كيف يعود الاستقلال الى الوطن وقد باع قادة لبنانيون انفسهم الى الشيطان، فأدخلوا الوطن الصغير في محرقة المعارك الكبيرة؟ومتى يستفيق نواب الامة على هذا الواقع، فيتخلون عن مسرحيتهم الهزلية المملة كل خميس ليعودوا ممثلين للشعب، لا مجرد ممثلين على الشعب؟رئاسيا، باسيل عاد الى لبنان ليفاجأ بزيارة قام بها وفيق صفا الى قائد الجيش جوزف عون. وهي زيارة تغير الكثير من قواعد اللعبة، ولا سيما اذا ما اتبعت بلقاءات اخرى.لكن: هل انفتاح حزب الله على عون جدي ولفتح افق جديد للانتخابات الرئاسية، ام القصد منه توجيه رسالة تحذير الى باسيل، وخصوصا بعد الزيارة الملتبسة التي قام بها رئيس التيار الوطني الحرالى بري ثم هجومه من باريس على بري وفرنجية؟توازيا، اللجان النيابية المشتركة واصلت البحث في مشروع الكابيتال الكونترول، قبل ان تؤجل البحث الى الاسبوع المقبل. فهل سيبقى التأجيل سيد الموقف برلمانيا، حتى يتبخر الكابيتال نهائيا ولا يبقى من داع للكونترول؟.عشية ذكرى استقلال لبنان التاسعة والسبعين، اقتصرت الاحتفالات على وضع اكاليل من الزهر على ضرائح رجالاته التاريخيين، فيما بعض رجالات اليوم لا يعرفون استقلالا، ولا يعنيهم سوء حال الوطن ولا اهله، وهم الذين يضعون كل يوم حجارة من نار على صدر الوطن، يطيلون الفراغ الرئاسي والحكومي، يعمقون الشلل الاقتصادي والمالي، ويزيدون الضياع الاجتماعي والتربوي.فلا عروض عسكرية ولا احتفالات هذا العام، وانما رسائل كأمر اليوم من قادة الجيش والاجهزة الامنية، وسؤال من رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الاستقلال الذي بدأ قبل تسعة وسبعين عاما برئاسة وحكومة، واين نحن اليوم؟سؤال الجواب عنه مؤسف، في بلد انتصر ليس فقط على الانتداب، وانما على اعتى الاعداء من الصهاينة الى التكفيريين، وسطر الشهر الماضي نصرا تاريخيا على الصهاينة بتحرير نفطه، وفرضه على الاميركيين واتباعهم من العرب والاوروبيين، لكنه اليوم صريع ابنائه المتخبطين، التائهين بين حسابات شخصية ومشاريع خارجية، والخلاصة أن لا احتفالات بسبب غياب رأس الدولة، كما غياب الارادة الحقيقية للتواصل والتفاهم على رئيس جامع..رئيس لا تبدو المساعي الصامتة قادرة على حسم هويته في القريب العاجل، على ان مسلسل المحاولات مستمر كل خميس...في اثنين السراي اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن مساعدة من برنامج الغذاء العالمي للبنان،مناصفة بين اللبنانيين والنازحين السوريين، فيما افضل مساعدة اممية حقيقية للبنان تكون بالسماح للنازحين السوريين بالعودة الى بلادهم، والكف عن اختلاق الاعذار لمنعهم...في اثنين المونديال لا تزال الاعذار المختلقة مانعة للبنانيين من متابعة المباريات اليومية، والتذرع بصعوبة آلية الدفع زمن الفراغ دفع برئيس الحكومة للحديث عن الموضوع، مؤكدا ان المساعي لا تزال مستمرة الا ان العقبات أكبر...وعلى ارض قطر يبدو ان العقبات كبيرة امام منتخبات المنطقة ، فبعد سقوط منتخب قطر امام الاكوادور بالامس، سقط المنتخب الايراني امام المنتخب الانكليزي اليوم، متأثرا بالاصابة الكبيرة التي اصابت حارس مرماه...الاستقلال غدا بلا رئيس ولا حكومة ولا عيد…الاستقلال غدا بلا رئيس، لأن معظم اللبنانيين يربطون قرارهم حول انتخاب رئيسهم بالخارج. أما في الداخل، فيختلفون بين مطالب بطمأنة المقاومة وحمايتها، وساع إلى طعنها في ظهرها في أقرب فرصة، فيما الرئيس الإصلاحي الإنقاذي الممكن، يقابل بترشيحات لن تؤدي في أفضل الأحوال، إلا إلى إعادة إحياء منظومة متهالكة، من السياسة إلى المال.الاستقلال غدا بلا حكومة، لأن رئيس حكومة تصريف الاعمال الحالي، وداعميه في الداخل والخارج، منعوا تأليف حكومة جديدة قبل نهاية الولاية الرئاسية، فأوقعوا البلاد في فراغين مكتملين: رئاسي بفعل الشغور، وحكومي بفعل استحالة تولي حكومة تصريف الاعمال صلاحيات رئيس الدولة المفقود. أما الالاعيب اليومية، ومحاولات الالتفاف الكثيفة، فلا يمكن أن تترجم على ارض الواقع، لا جلسة لمجلس الوزراء، ولا ممارسة لأي صلاحية رئاسية، لأن في ذلك ما ينقض الدستور ويضرب الميثاق ويخالف منطق الامور.الاستقلال غدا بلا عيد، لأن الانتداب الذي زال عام 1943، حلت محله احتلالات ووصايات. والجلاء الذي تم عام 1946، استبدل بتدخلات خارجية من كل حدب وصوب، وصولا إلى حروب متعددة، منها الصغير ومنها الكبير.فببالغ الحزن واللوعة والأسى والأسف، تحل ذكرى الاستقلال التاسعة والسبعون، وكل دول العالم مشغولة بلبنان، أو متدخلة فيه، فيما بعض السياسيين اللبنانيين منشغلون بجيوبهم، أو بحساباتهم المصرفية في الخارج، أو بأكاذيبهم اليومية، التي لا يزال يصدقها بعض الناس، على رغم الانهيار الذي طال جيوب كل الناس، والخراب الذي شمل كل أنحاء الوطن.مجزرة أهداف ارتكبتها انكلترا في مرمى المنتخب الإيراني ستة أهداف في مقابل هدفين.والرياضة ليست وحدها الحدث في قطر ، فهناك السياسة أيضا، ومن مؤشراتها أمتناع لاعبي المنتخب الإيراني الأحد عشر عن أداء النشيد الوطني خلال عزفه، تضامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية."ديبلوماسية المونديال" نجحت في التقريب بين تركيا ومصر، فبعد المصافحة أمس بين الرئيس السيسي والرئيس اردوغان، اليوم موقف مصري بلسان المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، وفيه أن الرئيسين "اكدا على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي"، لافتا الى أنه "تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين".ومن مفاعيل المونديال في قطر، زيارة وزير الخارجية الأميكي أنطوني بلينكن إلى الدوحة، بهدفين مزدوجين، رياضي وسياسي، الرياضي لحضور المباراة الاولى للمنتخب الأميركي، والثاني لاجراء محادثات مع المسؤولين القطريين.جرعة دعم للبنان، مناصفة بين اللبنانيين والنازحين السوريين، ولثلاث سنوات: رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مؤتمر بحضور مدير برنامج الاغذية العالمي في لبنان الدكتور عبدالله الوردات، أعلن أن "المجلس قرر في اجتماعه الأخير في روما تخصيص مبلغ 5 مليارات و400 مليون دولار أميركي للبنان للسنوات الثلاث المقبلة".وتم التوافق، وفق ميقاتي، على توزيع مساعدات البرنامج الأممي "بالتساوي" بين اللبنانيين والنازحين السوريين، الذين يحصلون على دعم منه منذ العام 2012، تاريخ بدء تدفق اللاجئين السوريين الى لبنان.البداية من اليوم الثاني للمونديال ، فيما لبنان الرسمي مازال يتخبط في إمكان اتاحة المجال للبنانيين لمشاهدة المونديال مجانا ، لكن يبدو ان النتيجة غير مشجعة حتى الساعة.عن طريق الهدف النظيف سجلت تظاهرات إيران الغاضبة حضورا عالميا تصدر المباريات الثانية للمونديال بين منتخبي إنكلترا وإيران خسر المنتخب الإيراني خسارة مدوية على أرض الملعب.لكنه انتهز الفرصة الذهبية للتسجيل في مرمى بلاده والتضامن مع شعب ينتفض على القمع,, فصمت عن تأدية النشيد الوطني خزنت إنكلترا أهدافا ستة، وأنهت المعركة بفوز كاسح على بلاد تطوقها الأهداف الدولية...وفي المرمى اللبناني مجموعة "شوطات" بالجملة يتقدمها أن لبنان لم ينجح في نقل المباريات إلى شاشته الرسمية وظل متسولا المشاهدة على المقاهي والأرصفة.ولكن وعود رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم تقطع الأمل وقد تعاود استئناف التفاوض بعد مرحلة "ضب الاشتراكات".لكن الرئيس ميقاتي كان يحصد "ضب الاشتراك" من برنامج الأغذية العالمي الذي قرر وفي خطوة بالغة الأهمية ماليا تخصيص خمسة مليارات وأربعمئة مليون دولار أميركي للبنان في السنوات الثلاث المقبلة، على أن تكون المنتوجات المشتراة لبنانية بالكامل، ويكون المبلغ بالتساوي بين اللبنانيين والنازحين السوريين خمسين في المئة لكل منهما.ورأى ميقاتي أنه بهذا المبلغ نكون قد أسسنا لشبكة أمان اجتماعية كاملة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي بحيث نحظى بسلة نقدية ومالية قال إنها مهمة جدا وسلة المليارات الخمسة سيتم استقبالها على سعر دولار الخمسة عشر ألفا إذ كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن المصرف المركزي سيبدأ بالعمل بهذا السعر وسيسري التعميمان 151 و158 على 15000 بدل ال8000 وال12000 ابتداء من أول شباط.وقال سلامة: نحن اليوم دخلنا في مرحلة توحيد أسعار الصرف مضيفا لقناة الحرة: سيصبح لدينا سعران: ال15000 وصيرفة، وستكون هذه المرحلة الأولى لغاية ما تصبح صيرفة هي من يحدد السعر وعما لإذا كان هذا الإجراء سيؤدي إلى رفع أو خفض سعر الصرف، قال إن السوق عندها هو الذي يحدد حسب العرض والطلب، لكن مصرف لبنان سيكون بالمرصاد.وفي ما خص تمويل خطة الكهرباء فإن معلومات الجديد تؤكد أن المركزي والدولة يسعيان لتأمين المبالغ لاحقا من زيادة التعرفة .أما لناحية الأسعار الأرخص والاستجرار من الأردن فإن المعضلة الوحيدة المتبقية هي في إنشاء الهيئة الناظمة والتي يعرقل تشكليها كل وزراء الطاقة المتعاقبين تخوفا من طغيان دورها على دور الوزير والحد من صلاحياته...وتقول المعلومات إن صندوق النقد الدولي كان قد خفض طلبه من تشكيل الهيئة الناظمة إلى وضع إعلان في صحف أميركية وعالمية عن مواصفات لتوظيف ستة أشخاص لعضوية الهيئة يتمتعون بالمزايا الملائمة لكن وزير الطاقة وليد فياض يرفض حتى اليوم إدراج هذا الإعلان على جدول أعمال المرحلة المقبلة ويعرقل صدوره وإذ تدور رحى هذه المعركة بين ميقاتي والوزير فياض فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال اتجه شرقا وغربا.وكشفت المعلومات للجديد أنه أجرى مراسلات مع الجانب الاميركي لاستطلاع الراي بشأن الفيول الايراني بعدما تخلت طهران عن شرط ابرام مذكرة تفاهم مع لبنان هذه الكرة الكهربائية تستدير من دولة الى دولة ومن طرف الى آخر لكن حلولها المؤقتة هي التمويل من المركزي عبر وعود بجباية قد لا تتحقق.