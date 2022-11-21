تساؤل عن كلفة حملة إحباط المودعين الصِغار!

تساءلت مصادر في جمعيات الدفاع عن المودعين عن كلفة الحملة التلفزيونية المدفوعة من قبل جمعية المصارف لإحباط المودعين الصغار، وحملهم على عدم المطالبة بودائعهم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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