آخر كلام أميركي عن لبنان.. مسؤولة بارزة تحذر من هذا الأمر

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أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف أن عدم انتخاب رئيس للجمهورية سيؤدّي بلبنان إلى فراغ سياسي غير مسبوق، ما ينذر بـ"انهيار الدولة مجتمعياً".وفي حديث عبر قناة "الحرة"، قالت ليف رداً على سؤال عن حديث سابق لها عن انهيار الدولة في لبنان: "منذ تولي إدارة الرئيس الأميري جو بايدن الحكم، شاهدت الإدراة الأميركية تعاقب الأزمات التي صادفت لبنان. هذه الأزمات لا تهدد الإقتصاد فقط، بل تنذر بانهيار الدولة مجتمعياً".وأضافت: "لقد وضعنا خططاً لمساعدة لبنان إن كان عبر دعم الجيش اللبناني أو عبر تسهيل اتفاقيات الطاقة أو دعم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لكن كل هذه التدابير لن يكون لها تأثير ما لم يقم البرلمان اللبناني بعمله بانتخاب رئيس للجمهورية، وقد تم في ذلك حتى الآن، ما يترك لبنان في فراغ سياسي غير مسبوق".وختمت: "هذا الشيء لا نستطيع أن نفعل به شيئاً، فهم عليهم فعل ذلك".