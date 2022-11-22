في عبرا... اقفال أحد المحال بالشمع الاحمر

سطرت المفتشة التابعة لدائرة العمل في محافظة لبنان الجنوبي زينة فرحات محضر ضبط في حق سوري على خلفية تشغيله محلاً لتصليح الدراجات النارية في منطقة عبرا دون حيازته اجازة عمل.



وتم اقفال المحل بالشمع الاحمر عبر مخفر حارة صيدا، بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان .

Advertisement