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لبنان

في عبرا... اقفال أحد المحال بالشمع الاحمر

Lebanon 24
22-11-2022 | 00:56
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سطرت المفتشة التابعة لدائرة العمل في محافظة لبنان الجنوبي زينة فرحات  محضر ضبط في حق سوري على خلفية تشغيله محلاً  لتصليح الدراجات النارية في منطقة عبرا دون حيازته  اجازة عمل.

وتم اقفال المحل بالشمع الاحمر عبر مخفر حارة صيدا،  بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب  القاضي رهيف رمضان .
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