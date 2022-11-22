بري "يقفل" النقاش وهذا ما سيفعله الخميس

بعد النقاش الدستوري الحاد الذي حكم جلسات مجلس النواب في الاسابيع الماضية بشأن امكان عقد جلسات تشريعية او في ما يتعلّق بنصاب جلسة الانتخاب الثانية، يتجه رئيس مجلس النواب الى تكريس وجهة نظره في هذه الامور.

وبحسب مصادر مطلعة فإن بري سيدعو الى جلسات تشريعية بشكل مستمر من اجل حسم الجدال القائم بشأن صلاحية المجلس النيابي، وهذا الامر سيعني ان برى والقوى السياسية الذي تدعمه لن ينتظروا اي توافق بشأن هذا الموضوع.

وفي موضوع فرط النصاب ، ترى المصادر أن ليس هناك ما يجبر النائب على البقاء في أي جلسة، مهما كان سبب مغادرته لها، وبالتالي دستورياً ليس هناك ما يمكن الحديث عنه في هذا المجال، علماً أن البعض يتحدث عن "واجب" النائب بحضور كل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما لا يوجد له أي سند دستوري".

وتشير المصادر الى ان بري سيتحصّن بمواقف معظم القوى السياسية الى جانبه في موضوع النصاب والتي تم الاعلان عنها في الجلسة السابقة من اجل تطويق اي محاولة لاحراجه خلال الجلسة المقررة الخميس المقبل.