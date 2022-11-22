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لبنان

في ذكرى "الإستقلال".. تغريدة من باسيل وهذا ما قاله

Lebanon 24
22-11-2022 | 01:42
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بمناسبة ذكرى "الإستقلال الـ79"، غرّد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "الإنسان يكون حرّ لما قراره يعبّر عن قناعته، والمسؤول يكون سيادي ومستقل، لمّا موقفه بينبع من ضميره ومن مصلحة شعبه ووطنه… مصلحة لبنان ومستقبل أجياله الشابّة، فوق كل المصالح والاعتبارات. هيك نفهم الاستقلال ونعيشه، وما في شي يحرجنا. السنة في فراغ بذكرى الاستقلال بس مش بمعناه". 
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