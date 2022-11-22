مستشار مخضرم: الحل بات قريباً

نُقل عن وزير سابق ومستشار رئاسي مخضرم، كان حتى الأمس القريب من "صنّاع الرؤساء أو ممن تولوا التمهيد السياسي لوصولهم الى القصر الجمهوري، إن ذبذباته منذ أسبوع وحتى اليوم تشير الى تقدم إسم قائد الجيش العماد جوزيف عون كمرشح أول لرئاسة الجمهورية للمؤشرات الثلاثة التي يعتمد عليها في تحليله لوصول الرؤساء في لبنان بعد اتفاق الطائف وهي:

• الوسطية والإعتدال .

• الإنقسام السياسي الداخلي على أوجه .

• الظروف الإقليمية والدولية غير الرافضة لهذه الشخصية .

لكل هذه الحيثيات، لفت هذا الوزير السابق، الى أن الحل على هذا الشكل بات قريباً .