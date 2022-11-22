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لبنان

ميقاتي في عيد الاستقلال: وحدتنا كفيلة بانتشال وطننا

Lebanon 24
22-11-2022 | 01:51
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صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاتي:
يحتفل لبنان اليوم بعيد استقلاله التاسع والسبعين،وهي محطات عابرة في تاريخ وطن بنته سواعد أبنائه منذ أمد بعيد وتحميه من العواصف التي تتكرر كل فترة.

يحلّ العيد هذا العام بغصة على واقع دستوري منقوص بسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، وعلى قلق مشروع على الحاضر والمستقبل بسبب أسوأ أزمة متعددة الوجوه يعيشها وطننا.
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وعلى الرغم من كل ما يحصل فاننا سنبقى على إيماننا بأن وحدتنا كفيلة بانتشال وطننا 
مما يعانيه، بمساعدة اشقائنا واصدقائنا في العالم، وبأننا، باذن الله، سنعيد لهذا الوطن عافيته واستقراره.

كلنا أمل بأن يتعاون السادة النواب لانتخاب رئيس جديد للبلاد إيذانا بمرحلة جديدة من التعافي والنهوض.كما أننا سنمضي في العمل الوطني والدستوري المطلوب منا، مؤمنين بإن الاستقلال نضال يومي بكل الاشكال، وبأنه اولا وإخيرا وليد قناعة من قلب الانسان وصميم وجدانه.
كل عيد استقلال ولبنان وشعبه بخير 
#عيد_الاستقلال
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