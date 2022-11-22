مولوي: الإستقلال يكون بتحمل المسؤولية دفاعاً عن الوطن

غرد وزير الداخلية بسام مولوي عبر "تويتر" قائلا: "الإستقلال يكون بتحمل المسؤولية دفاعاً عن الوطن حفاظاً على السيادة ونهائية الكيان صوناً للمؤسسات وتمسكاً بالشرعية المتمثلة بالقوى الأمنية والجيش اللبناني".

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