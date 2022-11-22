اهمال لمشروع إستخراج الطاقة من مطمر الناعمة... ماذا قال وهاب؟

إهمال وزارتي المالية والطاقة لمشروع إستخراج الطاقة من مطمر الناعمة للقرى المجاورة رغم الموافقة عليه إهمال غير مفهوم وغير مبرر . وأتمنى على بلديات المنطقة تقديم شكاوى مباشرة بحق كل من يماطل بالمشروع بتهمة الإضرار بصحة الناس في المحيط وخاصة الأطفال.
— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) November 22, 2022
إهمال وزارتي المالية والطاقة لمشروع إستخراج الطاقة من مطمر الناعمة للقرى المجاورة رغم الموافقة عليه إهمال غير مفهوم وغير مبرر . وأتمنى على بلديات المنطقة تقديم شكاوى مباشرة بحق كل من يماطل بالمشروع بتهمة الإضرار بصحة الناس في المحيط وخاصة الأطفال.
— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) November 22, 2022