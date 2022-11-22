اهمال لمشروع إستخراج الطاقة من مطمر الناعمة... ماذا قال وهاب؟

Advertisement

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلاً: "إهمال وزارتي المالية والطاقة لمشروع إستخراج الطاقة من مطمر الناعمة للقرى المجاورة رغم الموافقة عليه إهمال غير مفهوم وغير مبرر".وأضاف، "أتمنى على بلديات المنطقة تقديم شكاوى مباشرة بحق كل من يماطل بالمشروع بتهمة الإضرار بصحة الناس في المحيط وخاصة الأطفال".