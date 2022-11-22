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لبنان

اهمال لمشروع إستخراج الطاقة من مطمر الناعمة... ماذا قال وهاب؟

Lebanon 24
22-11-2022 | 02:04
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غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلاً: "إهمال وزارتي المالية والطاقة لمشروع إستخراج الطاقة من مطمر الناعمة للقرى المجاورة رغم الموافقة عليه إهمال غير مفهوم وغير مبرر".
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وأضاف، "أتمنى على بلديات المنطقة تقديم شكاوى مباشرة بحق كل من يماطل بالمشروع بتهمة الإضرار بصحة الناس في المحيط وخاصة الأطفال".
 
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