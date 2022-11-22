في طرابلس... حاولا سرقة حقيبتها

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض احدى السيدات لعملية سرقة في ساحة الشراع في طرابلسن حيث أقدم مجهولان على سلبها حقيبتها.

وخلال محاولتهما الفرار، لاحقهما بعض أبناء المنطقة، فقاما برمي الحقيبة واطلاق عيار ناري في الهواء الطلق.