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لبنان
في طرابلس... حاولا سرقة حقيبتها
Lebanon 24
22-11-2022
|
03:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض احدى السيدات لعملية سرقة في ساحة الشراع في طرابلسن حيث أقدم مجهولان على سلبها حقيبتها.
وخلال محاولتهما الفرار، لاحقهما بعض أبناء المنطقة، فقاما برمي الحقيبة واطلاق عيار ناري في الهواء الطلق.
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