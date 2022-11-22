منخفض "طوفاني" نحو لبنان.. والثلوج ستتدنى إلى 1800 متر!

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك" ان منخفضا طوفانيا يتجه من جنوب اوروبا مُشبع برطوبة عالية سوف يبدأ تأثيره على لبنان اعتباراً من صباح الخميس.

وأضاف: "حالياً تتعرض تركيا لمنخفض جوّي سوف يؤثر على لبنان ظهر اليوم الثلاثاء بحالة عدم استقرار فتتساقط امطار محلية تكون غزيرة احيانا تترافق مع حبات البرَد، وذلك بين الشمال والساحل الوسط والشمالي والجنوبي والجبال الغربية وبعض المناطق البقاعية، إضافة إلى عواصف رعدية وصواعق، ويُنتظر ان تلامس الثلوج 2300 متر وتتدنى نحو 1800 متر بين الجمعة والسبت، والجدير ذكره ان التراكمات الثلجية ستكون ملحوظة فوق 2400 متر.

طقس اليوم الثلاثاء غائم يتحول الى ممطر اعتبارا من ساعات الظهيرة ولغاية منتصف الليل، فيستقر الطقس غدا الاربعاء على ان يضرب لبنان المنخفض الطوفاني الغزير الأمطار وسيغطي معظم المناطق اللبنانية، والسورية وشمال الاردن وفلسطين وسيكون تأثيره كبيراً على الخط الساحلي الممتد من اللاذقية مروراً بلبنان وصولاً الى جنوب فلسطين.