لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني: للمحافظة على معاني الاستقلال

اعتبرت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أن الذكرى 79 للاستقلال "مناسبة لتجديد التمسّك بكل القيم والمسلّمات الوطنية التي قام عليها لبنان، وعيشه الواحد، ودوره المميز في محيطه العربي والعالم".

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وكتبت في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" اليوم: "معاً نحافظ على معاني الاستقلال، بشروطه المعتبرة، في الدولة الوطنية، القادرة؛ دولة المؤسسات والعدالة والكرامة الإنسانية لمواطنيها، وللمقيمين على أرضها.. ليبقى لبنان، مكاناً ومكانة، بين الكبار حيث يليق به وبأبنائه جميعاً، مثالاً للوحدة الوطنية، والتنوّع، والحريات الفردية والانفتاح على العالم، نقيضاً للكيان الإسرائيلي العنصري والمغتصب لحقوق وأرض واستقلال الشعب الفلسطيني الشقيق".