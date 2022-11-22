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لبنان

كسبار للنوّاب: لماذا لا تبادرون فوراً الى إنتخاب رئيس؟

Lebanon 24
22-11-2022 | 04:10
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رأى نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار أن "عيد الإستقلال يأتي هذه السنة، ووطننا لبنان في حالة فراغ رئاسي، وقضية المرفأ معطلة، وأموال المودعين منهوبة، والقضاء مستنكف عن إحقاق الحق، والإستلشاق سيد الموقف، والبطولات الوهمية مستشرية".
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وقال في تصريح: "أين أنتم أيها السادة النواب الذين أعطاكم الشعب وكالة عنه. ولماذا لا تبادرون فورا إلى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، وما هي الظروف والعوامل التي تمنعكم، ومن هي الجهات التي تمنعكم وأنتم ترون شعبكم يتخبط في الفقر والمآسي والفوضى والتعطيل؟. ولماذا لا تقوم كل جهة، وكل مؤسسة بواجباتها الإدارية والإنتخابية كما قامت وتقوم نقابة المحامين في بيروت التي أجرت أخيرا انتخاباتها في جو مريح من الديموقراطية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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