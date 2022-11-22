ريفي من معراب: الفريق الآخر يتلطى خلف الورقة البيضاء ليخفي انقسامه

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، عضو كتلة "التجدد" النائب أشرف ريفي، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس خوري ومعاون الأمين العام لشؤون الانتخابات جاد دميان.

عقب اللقاء، أعلن ريفي ان "البحث مع جعجع تركز على موضوع رئاسة الجمهورية، وهذا أمر طبيعي، باعتبار انه الأولوية في هذه المرحلة، ولأنه همنا الأول لإعادة الانتظام العام الى الحياة السياسية، ولا سيما ان البلد لم يعد يحتمل التأخير والمماطلة والألعاب البهلوانية، والشرف ان يكون لنا مرشح للرئاسة بالتعاون مع القوات اللبنانية هو النائب ميشال معوض، فيما الفريق الآخر يتلطى خلف الورقة البيضاء ليخفي انقسامه الداخلي وعجزه عن توحيد صفوفه. انها المرة الأولى التي لم يفلح فيها حزب الله بتوحيد صفه الداخلي".

وحمل ريفي "مسؤولية التأخير في إنقاذ البلد لكل من يعطل جلسات انتخاب الرئيس ان كان في الدورة الاولى أو الثانية"، وشدد على "الإصرار على المتابعة يدا بيد مع القوات للوصول الى بر الآمان، باعتبار ان لبنان لنا ولن يكون ولاية ايرانية او جزءا من ايران".