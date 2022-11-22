السفيرة الفرنسية تغرّد بمناسبة الإستقلال... هذا ما قالته

Advertisement

غردت سفيرة فرنسا آن غريو على "تويتر": "يوم الإحتفال بالعيد الوطني هو مناسبة جديدة لإعادة تأكيد المودة العميقة والالتزام الدائم. يوم لفرنسا إلى جانب لبنان ومؤسساته واللبنانيين، للمساعدة على تخطي الأزمات المختلفة التي تعيقه".وأضافت: "أصدقائي اللبنانيين الأعزاء، هذا ما أقوم به كل يوم، وسأواظب على ذلك، بإسم الروابط التاريخية التي تجمعنا، بالتعاون معكم ومن أجلكم".