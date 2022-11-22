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لبنان

السفيرة الفرنسية تغرّد بمناسبة الإستقلال... هذا ما قالته

Lebanon 24
22-11-2022 | 05:13
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 غردت سفيرة فرنسا آن غريو على "تويتر": "يوم الإحتفال بالعيد الوطني هو مناسبة جديدة لإعادة تأكيد المودة العميقة والالتزام الدائم. يوم لفرنسا إلى جانب لبنان ومؤسساته واللبنانيين، للمساعدة على تخطي الأزمات المختلفة التي تعيقه".
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وأضافت: "أصدقائي اللبنانيين الأعزاء، هذا ما أقوم به كل يوم، وسأواظب على ذلك، بإسم الروابط التاريخية التي تجمعنا، بالتعاون معكم ومن أجلكم".
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