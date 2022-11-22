21
o
بيروت
21
o
طرابلس
1
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
1
o
بشري
21
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وديع الخازن: هل تلقى الصرخات صدى فيتم انتخاب رئيس للجمهورية؟
Lebanon 24
22-11-2022
|
05:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
سأل الوزير السابق وديع الخازن: "هل تلقى صرخات بكركي ورئاستي مجلسي النيابي والحكومة صدى فيتم انتخاب رئيس للجمهورية؟".
وقال في بيان لمناسبة عيد الاستقلال: "مع حلول عيد الإستقلال هذه السنة بلا رئيس لهو شبيه بهوة سحيقة، ومهانة كبرى لهذا المنصب الذي يعلو كل الرئاسات لأنه مصدر رعايتها وعنايتها بكل شؤون الدولة وانتظام قطاعاتها".
Advertisement
وتابع: "برغم أهمية إنتخاب رئيس للجمهورية الذي هو رمز للسيادة، وتاريخية المناسبة في ذكرى عيد الإستقلال، ما من إستشعار لهذا الحدث الوطني. إن العجز عن إنتخاب الرئيس يبدو كأننا نحكم على الإستقلال بغيبوبة طويلة قد ترتب على البلد سلبيات كثيرة لا يتحمل المواطنون، بعدما طفح كيلهم وعيل صبرهم، نتائجها في أولويات همومهم المعيشية، ولا يعود هناك وثوق بالمؤسسات الحاضنة لنظامنا الديموقراطي الذي نعول عليه جميعا، ولا نفعل شيئا حيال تحقيقه في هذا الظرف العصيب".
وختم الخازن: "هل تلقى صرخات بكركي ورئاستي مجلسي النواب والحكومة الصدى المطلوب للتجاوب والترفع عن كل الأنانيات، وننتخب رئيسا للجمهورية ليكون تتويجا لمرحلة جديدة يستعيد فيها لبنان هيبته في الداخل ورصيده الدولي في المحافل المؤثرة لصالح قضاياه، وما أحرجها في هذه المرحلة الدقيقة والفاصلة في مصيره".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد آخر تصريحٍ لسلامة.. كيف سيُصبح سعر الدولار؟
Lebanon 24
بعد آخر تصريحٍ لسلامة.. كيف سيُصبح سعر الدولار؟
13:40 | 2022-11-21
21/11/2022 01:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من رياض سلامة عن الدولار والرواتب.. ماذا كشف اليوم؟
Lebanon 24
مفاجأة من رياض سلامة عن الدولار والرواتب.. ماذا كشف اليوم؟
11:26 | 2022-11-21
21/11/2022 11:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ركلٌ وضرب.. طبيبٌ لبناني يعتدي على مريضة والسبب مُفاجئ!
Lebanon 24
ركلٌ وضرب.. طبيبٌ لبناني يعتدي على مريضة والسبب مُفاجئ!
15:31 | 2022-11-21
21/11/2022 03:31:54
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الدولار يتراجع مساء.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر الدولار يتراجع مساء.. كم بلغ؟
15:21 | 2022-11-21
21/11/2022 03:21:15
Lebanon 24
Lebanon 24
كميات كبيرة من الدولارات موجودة في السوق اللبناني.. من يملكها ويتحكم بها؟
Lebanon 24
كميات كبيرة من الدولارات موجودة في السوق اللبناني.. من يملكها ويتحكم بها؟
02:30 | 2022-11-22
22/11/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2022-11-22
من دونه لا إستقلال
03:00 | 2022-11-22
خطة باسيل: الفوضى سبيل لحجز المواقع والرئاسة هدف استراتيجي
09:34 | 2022-11-22
نائب وزير خارجية الحزب الشيوعي الصيني: لأفضل العلاقات مع "أمل"
09:30 | 2022-11-22
مراد مهنئاً المنتخب السعودي: أثبت أن العزيمة تصنع ما يظنه البعض مستحيلا
09:20 | 2022-11-22
عثمان: الشعارات لا تحافظ على الاستقلال
09:10 | 2022-11-22
أصحاب المحطات جددوا تأكيد مطالبهم
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
22/11/2022 17:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
22/11/2022 17:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
22/11/2022 17:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact