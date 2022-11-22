دعوة من القاضية غادة عون للنواب.. "هل من يسمع"؟

نموذح عن استعداء القضاة في ملفات الفساد وفبركة قضايا قدح وذم وارتياب مشروع .اساءةاستعمال حق الدفاع الى اقصى حدود لوقف الملاحقات في هذه القضايا.فإلى متى السكوت ؟؟.فيا حضرات النواب اذا كنتم تريدون بالفعل مكافحة الفساد عدلوا قانون المحاكمات الجزائيةhttps://t.co/WJFzjzpHEG
— Ghada Aoun (@ghadaaoun4) November 22, 2022
نموذح عن استعداء القضاة في ملفات الفساد وفبركة قضايا قدح وذم وارتياب مشروع .اساءةاستعمال حق الدفاع الى اقصى حدود لوقف الملاحقات في هذه القضايا.فإلى متى السكوت ؟؟.فيا حضرات النواب اذا كنتم تريدون بالفعل مكافحة الفساد عدلوا قانون المحاكمات الجزائيةhttps://t.co/WJFzjzpHEG