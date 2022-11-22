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لبنان

دعوة من القاضية غادة عون للنواب.. "هل من يسمع"؟

Lebanon 24
22-11-2022 | 05:32
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غردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على "تويتر" قائلة: "نموذج عن استدعاء القضاة في ملفات الفساد وفبركة قضايا قدح وذم وارتياب مشروع. إساءة استعمال حق الدفاع الى اقصى حدود لوقف الملاحقات في هذه القضايا. فإلى متى السكوت؟".
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وأضافت: "فيا حضرات النواب اذا كنتم تريدون بالفعل مكافحة الفساد عدلوا قانون المحاكمات الجزائية. تعديل أقله يسمح بمتابعة التحقيق حتى لو قدمت دعوى رد أو ارتياب مشروع. الملاحقات الجزائية هدفها حماية المجتمع وهي تتعلق بالانتظام العام. لا يمكن لدولة تحترم نفسها وتريد حماية شعبها ان تسمح بهذه التجاوزات على حقوق الناس والقانون. فهل من يسمع؟".
 
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