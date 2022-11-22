خبرٌ يهمّكم عن سحوبات الدولار.. ما الجديد اليوم؟

أكدّت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ "إيداعات الليرة المرتبطة بمنصة صيرفة عبر الصرافات الآلية، لم تتوقف اليوم بسبب عطلة عيد الإستقلال"، لكنها أشارت إلى أنّ "سحب مبالغ الليرة المودعة بالدولار غير متوافر اليوم، وسيتم تفعيله اعتباراً من صباح غدٍ الأربعاء".

Advertisement

مع هذا، فقد لفتت المصادر إلى أنّ "سحوبات الدّولار الخاصة بالرواتب ما زالت سارية بشكل طبيعي ولم تتوقف لدى العديد من المصارف، خصوصاً تلك المُرتبطة بالحسابات الخارجيّة".