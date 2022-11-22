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لبنان

خبرٌ يهمّكم عن سحوبات الدولار.. ما الجديد اليوم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-11-2022 | 05:57
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أكدّت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ "إيداعات الليرة المرتبطة بمنصة صيرفة عبر الصرافات الآلية، لم تتوقف اليوم بسبب عطلة عيد الإستقلال"، لكنها أشارت إلى أنّ "سحب مبالغ الليرة المودعة بالدولار غير متوافر اليوم، وسيتم تفعيله اعتباراً من صباح غدٍ الأربعاء".
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مع هذا، فقد لفتت المصادر إلى أنّ "سحوبات الدّولار الخاصة بالرواتب ما زالت سارية بشكل طبيعي ولم تتوقف لدى العديد من المصارف، خصوصاً تلك المُرتبطة بالحسابات الخارجيّة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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