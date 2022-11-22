جنبلاط يتلقى برقيات تعزية بالعميد رجا حرب

Advertisement

تلقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط والحزب، برقيات تعزية بالعميد رجا حرب، أبرزها من رئيس المجلس السياسي السوري الدكتور توفيق حمدوش، رئيسة منظمة حقوق الانسان للكرد السوريين المهجرين قسرا ازدهار مطر، الشيخ خيري علي جنبلاط في كردستان العراق، ومن الحزب اليساري الكوردي في سوريا تيار الاصلاح باسم الأمين العام معصوم فيصل أومري والمكتب السياسي والاعلامي للحزب.إلى ذلك، تلقى جنبلاط برقية جوابية من رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة الوزير القطري عبدالله بن حمد العطية، شكره فيها على تعزيته بوفاة محمد بن شبيب بن ناصر العطية.