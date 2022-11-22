أقدم عدد من الأشخاص على سرقة مكتب "مروة للخدمات المالية" في بلدة الزرارية.

وبعد حضور القوى الأمنية، بوشرت التحقيقات، فتمكّنت مخابرات الجيش بالتعاون مع فرع المعلومات من إلقاء القبض على السارقين في مدينة صور.