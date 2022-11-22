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لبنان

سرقة مكتب "مروة للخدمات المالية" في بلدة الزرارية

Lebanon 24
22-11-2022 | 06:25
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أقدم عدد من الأشخاص على سرقة مكتب "مروة للخدمات المالية" في بلدة الزرارية.
وبعد حضور القوى الأمنية، بوشرت التحقيقات، فتمكّنت مخابرات الجيش بالتعاون مع فرع المعلومات من إلقاء القبض على السارقين في مدينة صور.
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