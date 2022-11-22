هذا ما سيحدث في المتحف الوطني مساء اليوم

أعلن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في بيان، أنه "لمناسبة عيد الاستقلال تقرر إضاءة المتحف الوطني بألوان العلم اللبناني، عند السادسة من مساء اليوم ولمدة نصف ساعة".

وكان المرتضى قد أصدر قراراً أمس، قضى بموجبه بإعفاء الزّوّار اللّبنانيّين من رسم الدّخول إلى المنشآت والمعالم الأثريّة والتّراثيّة العائدة إلى وزارة الثقافة، بما فيها المتحف الوطني، بمناسبة يوم عيد الاستقلال الواقع فيه 22/11/2022.