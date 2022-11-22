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لبنان

بو عاصي: الاستقلال ليس ذكرى بل تحد يومي

Lebanon 24
22-11-2022 | 06:48
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غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على "تويتر" لمناسبة الاستقلال: "الاستقلال ليس ذكرى بل .  تحد يومي نحافظ عليه بدم القلب".

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وفي تغريدة ثانية، عن وفاة الفنان روميو لحود، قال: "هوى احد اعمدة بعلبك. غادرنا يوم الاستقلال عبقري الاغنية اللبنانية روميو لحود على انغام "خدني معك" ليستكشف "شو في خلف البحر خبريات". "بكرا بتشرق شمس العيد" صديقي الغالي ومع كل اشراقة شمس "اسمك بقلبي".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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