بو عاصي: الاستقلال ليس ذكرى بل تحد يومي

غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على "تويتر" لمناسبة الاستقلال: "الاستقلال ليس ذكرى بل . تحد يومي نحافظ عليه بدم القلب".
الاستقلال ليس ذكرى بل تحدٍّ يومي نحافظ عليه بدم القلب.#بيار_بو_عاصي #عيد_الاستقلال #لبنان pic.twitter.com/c4882ffIYc
— Pierre BouAssi (@PierreBouAssi) November 22, 2022
الاستقلال ليس ذكرى بل تحدٍّ يومي نحافظ عليه بدم القلب.#بيار_بو_عاصي #عيد_الاستقلال #لبنان pic.twitter.com/c4882ffIYc
وفي تغريدة ثانية، عن وفاة الفنان روميو لحود، قال: "هوى احد اعمدة بعلبك. غادرنا يوم الاستقلال عبقري الاغنية اللبنانية روميو لحود على انغام "خدني معك" ليستكشف "شو في خلف البحر خبريات". "بكرا بتشرق شمس العيد" صديقي الغالي ومع كل اشراقة شمس "اسمك بقلبي".
هوى احد اعمدة #بعلبك. غادرنا يوم الاستقلال عبقري الاغنية اللبنانية #روميو_لحود على انغام "خدني معك" ليستكشف "شو في خلف البحر خبريات". "بكرا بتشرق شمس العيد" صديقي الغالي ومع كل اشراقة شمس "اسمك بقلبي".#بيار_بو_عاصي pic.twitter.com/xnCBUQcAIo
— Pierre BouAssi (@PierreBouAssi) November 22, 2022
هوى احد اعمدة #بعلبك. غادرنا يوم الاستقلال عبقري الاغنية اللبنانية #روميو_لحود على انغام "خدني معك" ليستكشف "شو في خلف البحر خبريات". "بكرا بتشرق شمس العيد" صديقي الغالي ومع كل اشراقة شمس "اسمك بقلبي".#بيار_بو_عاصي pic.twitter.com/xnCBUQcAIo