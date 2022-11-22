أبي رميا: قدرنا النضال الدائم

تعريف معنى الاستقلال:

"استكمال الدولة سيادتها وانفرادها بتدبير شؤونها بنفسها، لا تخضع في ذلك لوصاية أو رقابة دولة أخرى عليها".

في لبنان، تعمل دائماً قوى على استجلاب التدخلات الخارجية في حياتنا واستحقاقاتنا الوطنية.

انها التبعية.

قدرنا النضال الدائم من اجل انجاز الاستقلال الحقيقي pic.twitter.com/h2sKJBAUiL