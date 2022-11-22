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لبنان

أبي رميا: قدرنا النضال الدائم

Lebanon 24
22-11-2022 | 06:58
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غرد النائب سيمون ابي رميا عبر "تويتر" قائلاً: "تعريف معنى الاستقلال استكمال الدولة سيادتها وانفرادها بتدبير شؤونها بنفسها، لا تخضع في ذلك لوصاية أو رقابة دولة أخرى عليها. في لبنان، تعمل دائماً قوى على استجلاب التدخلات الخارجية في حياتنا واستحقاقاتنا الوطنية. انها التبعية. قدرنا النضال الدائم من اجل انجاز الاستقلال الحقيقي".
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