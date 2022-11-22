الصمد: ذكرى الإستقلال هذا العام حزينة

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رأى النائب جهاد الصمد في بيان، أن "ذكرى الإستقلال تأتي هذا العام على لبنان حزينة، بسبب شغور رئاسي لا أحد يعرف متى سينتهي، وحكومة تصريف أعمال لا تستطيع القيام بواجباتها تجاه بلد ومواطنين يعانون من أزمة إقتصادية ومعيشية خانقة لم يعرفوها من قبل".وأمل أن "تنتهي معاناة لبنان واللبنانيين قريبا، وأن يعود الأمل إلى النفوس ببناء وطن مستقل فعلا وحقيقة، وأن يكون شبابه أبرز المساهمين في ذلك، لا أن يدفعهم اليأس في الهجرة بحثا عن مستقبل آمن لم يجدوه في بلدهم، والحد الأدنى من حياة كريمة يبحثون عنها في أرجاء المعمورة كافة".