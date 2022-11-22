ميقاتي يُهنئ السعودية بعد فوزها على الأرجنتين: كل التقدير لقيادتها الحكيمة

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#المنتخب_السعودي

#كاس_العالم_FIFA قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر"تويتر": مبروك للشعب السعودي الشقيق فوز منتخبه في منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم 2022. وكل التقدير للقيادة الحكيمة التي ترعى المملكة وتوفر لجيل الشباب الامكانات للريادة والتقدم والنجاح.#السعوديه_الارجنتين#المنتخب_السعودي#كاس_العالم_FIFA

يُشار إلى أن السعودية فازت على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2 - 1، في مباراة أقيمت بينهما، اليوم الثلاثاء ضمن بطولة كأس العالم 2022 في قطر.