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لبنان

شمعون وضع إكليلا على تمثال والده: الاستقلال اليوم منتقص

Lebanon 24
22-11-2022 | 07:38
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 وضع رئيس "حزب الوطنيين الأحرار" النائب كميل شمعون إكليلا من الغار عند تمثال رجل الاستقلال الرئيس الراحل كميل نمر شمعون، لمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين، في منطقة الحدت - بولفار كميل شمعون.
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وكان وصل شمعون الى ساحة الحدت سيرا يرافقه أبناء البلدة ومناصرون من الحزب، وعلى وقع النشيد الوطني والموسيقى، ألقى كلمة قال فيها: "نحتفل اليوم بعيد الاستقلال واتمنى لكم عيدا مباركا وكل استقلال وانتم سالمون".

أضاف: "ان هذا الاستقلال اليوم منتقص، وللاسف هناك أناس تعمل لمصلحة غير مصلحة لبنان. علينا جميعا ان نكون للوطن، و"كلنا للوطن" كلمة جامعة خصوصا واننا كلنا أبناء هذا البلد ومن واجباتنا ان نحافظ عليه وعلى استقلاله. للاسف منذ العام 75 الى اليوم، دخلنا في محاور كثيرة واحتلالات، ولكن الشباب الذين بقيوا وكل مواطن حقيقي صلب هو الذي حافظ على استقلالية هذا الوطن. واليوم نحن شركاء في هذا الوطن وواجبنا ان نشد الهمة لنتمكن من رد لبنان الى حيث وضعه رجالات الاستقلال، وعلينا جميعا تلبية واجباتنا الوطنية ليكون هذا الوطن للجميع".

وختم: "نحن اليوم بحاجة اكثر من أي وقت لأن نبقى متحدين وموحدين من اجل هذا الوطن، وعلينا أن نمد يدنا لكل أبنائه لكي نبني جميعنا لبنان كما رآه الرئيس كميل شمعون وأبطال الاستقلال. عشتم وعاش لبنان".
المصدر: الوكالة الوطنية
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