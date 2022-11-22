ما حصل مع لبنان سيجري معها.. 11 دولة مُهدّدة بهذا الأمر

Advertisement

وتتركز المخاطر في الاقتصادات الصغيرة، بينما من المرجح أن تظل معظم البلدان النامية الكبيرة محصنة، حتى لو اشتدت الضغوط. وبحسب التقرير الذي تطرق إلى وضع 41 دولة ناشئة، فإن هناك 11 دولة لديها احتمال التخلف عن سداد القروض بنسبة أعلى من 10%.وتتضمن القائمة تونس وباكستان والأرجنتين والإكوادور وإثيوبيا وكينيا، فمعظمها لديها ديون تزيد عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعاني من نقص الدعم من الأسواق المالية، بينما تتجاوز معظم العوائد على الديون الدولارية 20%.وتتضافر عدة عوامل في زيادة مخاطر الديون في الأسواق الناشئة، منها ارتفاع إجمالي الديون إلى ما يقرب الثلثين من الناتج الإجمالي المحلي هذا العام، بينما كانت النسبة تزيد قليلاً عن 50% في عام 2019، إذ أدت تداعيات وباء كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا إلى زيادة الإنفاق العام. كما لعبت أسعار الفائدة الآخذة في الارتفاع بسرعة غير مسبوقة عالمياً منذ أربعة عقود في جعل خدمة الديون المقومة بالعملة الأجنبية أكثر عبئاً.وتسبب كذلك ضعف أسعار الصرف في الأسواق الناشئة في زيادة تكلفة الدين الخارجي، حيث هوت قيمة معظم العملات بأرقام مضاعفة تتجاوز الـ10% مقابل الدولار منذ نهاية عام 2020. كما أدت سياسة البنوك المركزية في الدول النامية لرفع أسعار الفائدة بقوة أكبر من الولايات المتحدة، لكبح التضخم ومنع المزيد من الضعف للعملة، في زيادة عبء الدين العام للدولة.من جهة أخرى، من غير المرجح أن تتخلف إندونيسيا والفيليبين وفيتنام عن السداد، حيث إن رصيد ديونها أكثر تواضعاً، ويقل معظمه عن 45% من الناتج المحلي الإجمالي.