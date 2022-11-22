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لبنان

عبر "لبنان24".. شاهدوا مباراة تونس - الدنمارك الآن وبجودة عالية

Lebanon 24
22-11-2022 | 08:10
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انطلقت قبل قليل المباراة الجامعة بين تونس والدنمارك وذلك ضمن بطولة كأس العالم 2022 في قطر.
 
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