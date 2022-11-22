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لبنان
هاشم: نتطلع الى لحظة الاستقلال الناجز
Lebanon 24
22-11-2022
|
08:31
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سجل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم كلمة في السجل الذهبي خلال زيارته قلعة راشيا ممثلاً الجمهورية اللبنانية جاء فيها: "يأتي الاستقلال هذا العام ووطننا يواجه ازمات وتحديات اثقلت كاهل شعبنا، ولم يعد قادرا على تحمل المزيد، والامل ان نخرج قريبا من هذه الازمات، وذلك ليس بمستحيل متى توافرت الارادة فكما صنع اللبنانيون استقلالهم بوحدتهم وتضافر جهودهم، فإننا قادرون اذا صدقت النوايا بالوصول الى تفاهم وتوافق حول الاستحقاق الرئاسي لانهاء حالة الشغور واثارها السلبية على الواقع الوطني، وهذا ما يوفر علينا الكثير من التشنجات والمناكفات، وتخفف من التوتر واثر بعض الاراء المتطرفة في طروحاتها التي قد تدخلنا في نقاش ومغامرة نحن بغنى عنها في هذا الزمن وما قد يرسمه الخارج لوطننا اذا ما وجدت الفرصة المتاحة له".
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أضاف: "نتطلع الى لحظة الاستقلال الناجز يوم نستكمل تحرير ما تبقى من ارضنا محتلا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر ونصل لثرواتنا البحرية والبرية. والتحية في هذه الذكرى لشهداء الوطن وللمؤسسة الوطنية، مؤسسة الجيش والقوى الامنية والعسكرية، والتي تبذل الجهد ليبقى لبنان وطن العدالة والكرامة الانسانية".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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