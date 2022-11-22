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لبنان

خلف: هكذا يتحقق الاستقلال الحقيقي!

Lebanon 24
22-11-2022 | 08:38
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غرد النائب ملحم خلف على "تويتر": "تعبَ لبنان...دفع الشعب اللبنانيّ الأبيّ من دمه وأعصابه وماله ما لم يدفعه شعب في التاريخ، وهو لم يبخل بشيء؛ تمرّس بالألم، وتعمّد بالدَّم والدموع، ولكنه يأبى العيش إلاّ بالكرامة والحريّة والعنفوان! ".
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وأضاف: "فلنحرر الدولة ونستردها من ديكتاتوريات مستغلي الطوائف! هكذا يتحقق الاستقلال الحقيقي!".
 
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