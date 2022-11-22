خلف: هكذا يتحقق الاستقلال الحقيقي!

تعبَ لبنان...دفع الشعب اللبنانيّ الأبيّ من دمه وأعصابه وماله ما لم يدفعه شعب في التاريخ، وهو لم يبخل بشيء؛ تمرّس بالألم، وتعمّد بالدَّم والدموع، ولكنه يأبى العيش إلاّ بالكرامة والحريّة والعنفوان!
فلنحرر الدولة ونستردها من ديكتاتوريات مستغلي الطوائف! هكذا يتحقق الاستقلال الحقيقي! pic.twitter.com/0YMmiRlWU9
— Melhem Khalaf (@MelhemKhalaf) November 22, 2022
تعبَ لبنان...دفع الشعب اللبنانيّ الأبيّ من دمه وأعصابه وماله ما لم يدفعه شعب في التاريخ، وهو لم يبخل بشيء؛ تمرّس بالألم، وتعمّد بالدَّم والدموع، ولكنه يأبى العيش إلاّ بالكرامة والحريّة والعنفوان!
فلنحرر الدولة ونستردها من ديكتاتوريات مستغلي الطوائف! هكذا يتحقق الاستقلال الحقيقي! pic.twitter.com/0YMmiRlWU9