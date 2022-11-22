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لبنان
كان يقود سيارة أحد المطلوبين فتمّ توقيفه!
Lebanon 24
22-11-2022
|
08:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ مخابرات الجيش أوقفت المدعو ح.أ، الذي كان يقود سيارة رباعية دفع تعود ملكيتها للمطلوب ع.إ، في بعلبك.
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