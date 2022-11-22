وزير التربية وضع اكليلا من الزهر على ضريح الرئيس معوض

وضع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي إكليلا من الزهر بإسم الجمهورية اللبنانية، على وقع لحن الخلود والنشيد الوطني اللبناني عزفته موسيقى الجيش، بعد ظهر اليوم أمام اللوحة التذكارية في محلة الظريف، حيث استشهد الرئيس رينيه معوض لمناسبة الذكرى 79 للاستقلال.

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جرى ذلك في حضور حشد من اصدقاء وعائلة الرئيس الراحل.