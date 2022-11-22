أصحاب المحطات جددوا تأكيد مطالبهم

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عقدت نقابة أصحاب المحطات وموزعي المحروقات، اجتماعا بحضور رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس.وأكد المجتمعون مطالبهم المرفوعة الى وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط، وتعاهدوا "المضي موحدين لتحقيق المطالب".