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لبنان

أصحاب المحطات جددوا تأكيد مطالبهم

Lebanon 24
22-11-2022 | 09:10
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عقدت نقابة أصحاب المحطات وموزعي المحروقات، اجتماعا بحضور رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس.

وأكد المجتمعون مطالبهم المرفوعة الى وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط، وتعاهدوا "المضي موحدين لتحقيق المطالب".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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