عثمان: الشعارات لا تحافظ على الاستقلال

اللواء عثمان في العيد الـ 79 للاستقلال:
"إنّ الأناشيد الحماسية والاستعراضات والشعارات لا تحافظ على الاستقلال،فيما الاستقلال الحقيقي يكون بالتوقف عن تأمين مصالح جميع الأطراف بالتوافق والتسويات،في حين المطلوب تأمين مصلحة الوطن ودولة العدالة فقط آمنة للجميع."#لبنان_فخرنا إلى الأبد pic.twitter.com/MyqML0I0hT
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) November 22, 2022
اللواء عثمان في العيد الـ 79 للاستقلال:
"إنّ الأناشيد الحماسية والاستعراضات والشعارات لا تحافظ على الاستقلال،فيما الاستقلال الحقيقي يكون بالتوقف عن تأمين مصالح جميع الأطراف بالتوافق والتسويات،في حين المطلوب تأمين مصلحة الوطن ودولة العدالة فقط آمنة للجميع."#لبنان_فخرنا إلى الأبد pic.twitter.com/MyqML0I0hT