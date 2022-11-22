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لبنان

عثمان: الشعارات لا تحافظ على الاستقلال

Lebanon 24
22-11-2022 | 09:20
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نشر الحساب الرسمي لقوى الأمن الداخلي عبر "تويتر" تغريدة للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان قائلاً: "إن الأناشيد الحماسية والاستعراضات والشعارات لا تحافظ على الاستقلال، فيما الاستقلال الحقيقي يكون بالتوقف عن تأمين مصالح جميع الأطراف بالتوافق والتسويات، في حين المطلوب تأمين مصلحة الوطن ودولة العدالة فقط آمنة للجميع.
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#لبنان_فخرنا إلى الأبد".
 
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