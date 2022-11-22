نائب وزير خارجية الحزب الشيوعي الصيني: لأفضل العلاقات مع "أمل"

شارك وفد من حركة "أمل"، ضم مسؤول العلاقات الخارجية والمغتربين علي حايك يرافقه رئيس دائرة المنظمات الدولية علي جمعة ومسؤول ملف آسيا وأستراليا محمد عيسى في جلسة الاحاطة الاعلامية لروح المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، والتي عقدت في بيروت، بحضور نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني تشيان هونغ شان والوفد المرافق.

وكان محورها الاساس وضع الاحزاب اللبنانية في نتائج المؤتمر الوطني الصيني والرؤية التي ستنتهجها الصين في السنوات القادمة في رسم سياستها العالمية، وأطر تفعيل التعاون والتنسيق بين الصين ولبنان.وعلى هامش المؤتمر، التقى حايك تشيان هونغ شان، ناقلا تحيات قيادة الحركة وترحيبها بحضور الوفد الصيني الى لبنان، مشددا على اهمية الحوار والتلاقي مع الحزب الشيوعي الصيني والاستفادة من تجاربه الرائدة على الصعد كافة.بدوره، رحب هونغ شان بوفد الحركة، وأثنى على "تشرفه بلقاء دولة الرئيس نبيه بري"، مؤكدا أن "الحزب الشيوعي الصيني يسعى الى أفضل العلاقات مع حركة أمل وتعزيز التعاون معها والحوار والتواصل الدائم".