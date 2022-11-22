مرتضى: بغياب روميو لحود تسقط دمعة على وجنة الثقافة اللبنانية

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نعى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى "المبدع اللبناني" روميو لحود في بيان ورد فيه: "بغياب روميو لحود ينكسر ضوء من أضواء الفن الأصيل، وتسقط دمعةٌ حزينة على وجنة الثقافة اللبنانية."عقود طويلة كان فيها واسطة العقد، إبداعًا ونقدًا وأخذًا بأيدي شباب لمعت أسماؤهم نجومًا في سماء العرب".وتابع: "اليوم في غمرة عيد الاستقلال، ينعتق من وهن الجسد وتنطلق روحه حرة نحو بارئها ليبقى اسمه غصنًا أخضر من أرز لبنان".