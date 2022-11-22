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لبنان

مرتضى: بغياب روميو لحود تسقط دمعة على وجنة الثقافة اللبنانية

Lebanon 24
22-11-2022 | 10:04
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نعى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى "المبدع اللبناني" روميو لحود في بيان ورد فيه:  "بغياب روميو لحود ينكسر ضوء من أضواء الفن الأصيل، وتسقط دمعةٌ حزينة على وجنة الثقافة اللبنانية.
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"عقود طويلة كان فيها واسطة العقد، إبداعًا ونقدًا وأخذًا بأيدي شباب لمعت أسماؤهم نجومًا في سماء العرب".

وتابع: "اليوم في غمرة عيد الاستقلال، ينعتق من وهن الجسد وتنطلق روحه حرة نحو بارئها ليبقى اسمه غصنًا أخضر من أرز لبنان".
 
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