الصايغ: مبروك للمملكة العربية السعودية ولجميع العرب

مبروك للمملكة العربية السعودية ولجميع العرب هذا الانتصار الملحمي الذي حقّقه "الأخضر" بفوزه على أحد أبرز الفرق العالمية المرشحة لحمل كأس العالم. إنه الشباب العربي الواعد بالمستقبل المشرق على مختلف الصعد..#المنتخب_السعودي pic.twitter.com/Fm71PBrO2F
— Faysal Sayegh (@MPFaysalSayegh) November 22, 2022
مبروك للمملكة العربية السعودية ولجميع العرب هذا الانتصار الملحمي الذي حقّقه "الأخضر" بفوزه على أحد أبرز الفرق العالمية المرشحة لحمل كأس العالم. إنه الشباب العربي الواعد بالمستقبل المشرق على مختلف الصعد..#المنتخب_السعودي pic.twitter.com/Fm71PBrO2F