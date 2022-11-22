الصايغ: مبروك للمملكة العربية السعودية ولجميع العرب

غرد النائب فيصل الصايغ عبر "تويتر": "مبروك للمملكة العربية السعودية ولجميع العرب هذا الانتصار الملحمي الذي حقّقه "الأخضر" بفوزه على أحد أبرز الفرق العالمية المرشحة لحمل كأس العالم. إنه الشباب العربي الواعد بالمستقبل المشرق على مختلف الصعد".

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