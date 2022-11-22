بكلماتٍ مؤثرة.. كيف نعى وزير الإعلام الفنان الراحل روميو لحّود؟

غرد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري عبر "تويتر" قائلاً: "عملاق آخر يغادر مسرح الحياة، هو الذي أغنى المسارح بأعمال ترسخت في التاريخ المسرحي الغنائي. يلتحق روميو لحود بيوم الاستقلال بالكبار في عائلته والوطن، رغم انه كان لا يستسلم للعمر، يكتب ويؤلف ويلحن ويعد بمسرحية جديدة".

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