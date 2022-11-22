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لبنان

عن رئاسة الجمهورية والوضع الأمنيّ.. اللواء إبراهيم يحسِم أموراً مهمّة!

Lebanon 24
22-11-2022 | 14:22
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أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أنه "لن يتولى أي مبادرة رئاسية"، مشيراً إلى أنه "لا يُفكر بوساطة على هذا المُستوى"، وقال: "لا بدّ من الاستعاضة عن الانقسام في مجلس النواب بالتوافق لانتخاب رئيس".
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، اليوم الثلاثاء، أعرب إبراهيم عن تمنياته بانتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء مدة ولايته وولاية زملائه ليتم تعيين قادة جدد للأجهزة الأمنية، وأضاف: "تمديد سن التقاعد للمدراء العامين مطروحٌ في أروقة مجلس النواب الذين لهم أن يُقرروا ما يناسب المصلحة العامة".
 
وتابع: "الأمن الاجتماعي المتدهور لا بد من أن ينعكس على الأمن في الشارع اذ ان ازدياد مطالب المواطنين وهي محقة سينعكس حكماً على تصرفهم في الشارع وغيره لكن الأمن بشكل عام مضبوط".
 
وفي سياق آخر، فقد لفت إبراهيم إلى أن "ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أعطى دفعاً ايجابياً جداً"، وقال: "من المفترض أن تبدأ شركة توتال عملها في الربيع المقبل والانفراج الاقتصادي المأمول بحاجة لوقت لكنه سينعكس ايجاباً على كل شيء في البلد".
وختم: "لم يُطلب مني التوسط بموضوع نقل المونديال لكنني مستعد لأي دور يدخل البهجة الى قلوب اللبنانين، وسررنا جميعا كعرب بفوز المنتخب السعودي".
 
 
 
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